İran'dan 'Kara kutuların başka ülkeye gönderilmesiyle ilgili karar yok' açıklaması

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, kara kutuların hala ellerinde olduğunu bildirdi.

Önceliklerinin kara kutuları İran'da okumak olduğunu vurgulayan Rızayifer, "Sonraki seçeneklerimiz ise Ukrayna ve Fransa. Ancak şu anda başka ülkeye gönderilmeleri konusunda bir karar alınmadı." ifadelerini kullandı.

Çelişkili açıklamalar

Rızayifer, dün yaptığı açıklamada ise kara kutuların Ukrayna'nın talebi üzerine bu ülkeye gönderilmesine karar verildiğini belirterek, "Uçağın kara kutuları İran'da okunmayacak. Kara kutular, Ukraynalıların talebi doğrultusunda bu ülkeye nakledilecek." demişti. Füzeyle düşürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.