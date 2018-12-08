İran Meclis Başkanı Laricani: Türkiye-İran-Rusya iş birliği başarılı bir bölgesel ittifaktır

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser, Afganistan Ulusal Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi’nin katılımıyla Tahran’da gerçekleştirilen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı"nda Laricani, bölgesel iş birlikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) görevini yerine getirmediğini ve bölgedeki gelişmelere karşı etkisiz kaldığını ifade eden Laricani, "Uluslararası bir kurum görevini yerine getirmiyor. ABD Başkanı tek taraflı olarak hareket ediyor ve bu tehlikelidir. Pratikte, Trump’ın davranışları insan haklarını ihlal ediyor ve ülkeleri ortadan kaldırma riskini doğuruyor." diye konuştu.

ABD ve onun gibi ülkelerin terörizmin artmasına neden olduğunu savunan Laricani, Irak ve Afganistan’da bunu gördüklerini belirterek bölgesel ittifaklara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Birincisi Pakistan’da yapılan ikinci toplantının, bölgesel iş birliklerinin artmasına vesile olması temennisini dile getiren Laricani, şöyle devam etti:

"Başarılı bölgesel ittifaklardan biri, Türkiye, Suriye ve Rusya iş birliği modelidir, Astana modelidir. Şimdi de bölgesel ülkelerin terörizmle mücadelede bir model geliştirmesi toplantısındayız."

"İran zayıflarsa birçok ülke güvende olmayacaktır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve terörizmle mücadelede İran'ın zayıflaması durumunda birçok ülkenin güvende olmayacağını söyledi.

Ruhani, ekonomik, çevresel, savaşlar, açlık, fakirlik, tek taraflılık, aşırılık ve terörizm gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirterek, bölge halkının artık savaş ve yıkım istemediğini belirtti.

Teröristler, şiddet yanlıları ve dünyanın yasa tanımaz güçlerinin Çin, Pakistan, Afganistan, Rusya, İran'da yaptırım, terör ve darbe peşinde olduğunu ileri süren Ruhani, "Yaptırımcıları uyarıyoruz, eğer uyuşturucu ve terörizmle mücadelede kapasitemiz azalırsa sizler uyuşturucu, sığınmacı, bombalamalar ve terörizmden kurtulamazsınız. İran'ın zayıflamasıyla birçok ülke güvende olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Günümüzde güvenliğin siyasi, ekonomik ve sosyal gibi farklı boyutları olduğunu dile getiren Ruhani, ABD ve müttefiklerinin İran’a karşı yaptırımlarını, "ekonomik terörizm" şeklinde nitelendirdi.

Ruhani, bölge ülkelerinin birbirlerinin egemenliğine saygı duyması ve bunu koruması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada devletlerimizin birbirleriyle ilişki içinde olduğu ve tarihte de birlikte olduğu mesajını vermek istiyoruz. Çinden Anadolu’ya kadar, Rusya’dan İran’a kadar, büyük medeniyetin çocuklarıyız."