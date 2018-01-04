İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı (Donald Trump) ve Başkan Yardımcısı (Mike Pence), çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti." ifadelerine yer verdi.

"Trump yönetiminin İran ile ilgili açıklamaları kınanmalı"

ABD'yi uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'nin prensiplerini ihlal etmekle suçlayan Khoshroo, Trump yönetiminin İran ile ilgili açıklamalarının kınanması çağrısında bulundu.

Trump, "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etmişti.

Ekonomik nedenlerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

Muhabir: Betül Yürük