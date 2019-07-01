Irak'ta Haşdi Şabi büroları kapatılacak

BAĞDAT (AA) - Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Abdulmehdi, Haşdi Şabi ile ilgili bir dizi talimatın yer aldığı askeri kararname yayımladı.

Kararnamede, Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin Başkomutanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü olduğu ve söz konusu yapıdan da Başbakanın atayacağı kişinin sorumlu olacağı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'la savaş sırasında milis gücüne bağlı grupların kullandığı tüm isimlerden vazgeçileceği bildirilen kararnamede, bu isimler yerine "tugay" ve "alay" gibi askeri tanımların kullanılacağı aktarıldı.

Yeni talimatlara göre silahlı yapılara dahil olmak istemeyen grupların da ülke yasalarına göre siyasi parti ve gruplara dönüşebileceğine yer verilen kararnamede, "Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Talimatlar dışında gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların "yasa dışı" kabul edileceği uyarısı yapılan kararnamede şunlar kaydedildi:

"Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşdi Şabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak."

Abdulmehdi, kararnamede yer alan talimatların en geç 31 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isterken Haşdi Şabi milis yapısıyla ilgili başka kararların da alınacağını belirtti.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis güçlerini" lağvetti

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, harekete bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın lağvedilmesi talimatı verdi.

Sadr, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin Haşdi Şabi'ye bağlı büroların kapatılması kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Seraya es-Selam'ın feshedildiğini, tüm bürolarının kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.

"Başbakan tarafından Haşdi Şabi ile ilgili alınan kararlar önemlidir ve bu, nereden eserse essin hiçbir rüzgarın sarsamayacağı güçlü devlet inşası için "ilk adım" niteliğindedir." ifadelerini kullanan Sadr, milis güçlerin hükümetin askeri talimatlarına uyması gerektiğini kaydetti.

Mukteda Sadr, ayrıca Seraya es-Selam'ın mümkün olduğunca kutsal bölgelerden (Şii mezarlıkları) uzaklaştırılmaması temennisinde bulundu.

Sadr Hareketi bünyesinde faaliyet gösteren söz konusu milis gücü, Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Sammara bölgesindeki Şii mezarlıklarını koruma görevi yürütüyor.