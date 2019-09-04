Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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