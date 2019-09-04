Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.