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Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genel 08.11.2019, 15:32
Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının belirlenmesi üzerine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.

#türkiye
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