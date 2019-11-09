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Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genel 08.11.2019, 15:32
Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.
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