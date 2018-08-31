İnternet kafedeki hırsızlık kameraya yansıdı

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesindeki bir internet kafeye giren hırsızların bilgisayarları çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'ndeki internet kafeye giren hırsızlar 4 bilgisayarı çaldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, internet kafenin kapısındaki camı kıran hırsızlar, 4 bilgisayarı alıp otomobille uzaklaşıyor.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayda kullanılan çalıntı otomobili Fatih Devravut Parkı yakınında terk edilmiş halde buldu.
İş yeri sahibi Muhammet Ürün, yaptığı açıklamada, dükkanına ikinci kez hırsız girdiğini belirtti.