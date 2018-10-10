"İnsanlarla çok az iletişim kuruyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Başka hayatlar da var" konulu konferans düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, öğrencilere Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özer, Bakanlık olarak yaralı kalplere dokunduklarını dile getirdi.

Bu modern çağda güven duygusunun yıpratıldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Güven duygusu yoğun bakımda. Maalesef 'teflon tipi' insanlar var. Kendi yanmayan ama çevresini yakan, yaralayan insanlar var. Bir kalbimiz olduğunu unutmamalıyız. İletişim çağındayız ancak insanlarla çok az iletişim kurduğumuzun farkında değiliz. Aya ayak basıyoruz ancak yan komşumuzun evine daha hiç ayak basmamışız. Egosu şişirilmiş, kendine sevdalı gençler, çocuklar yetiştiriyoruz. Bir bilsek acı, ızdırap ve hayal kırıklığı ne kadar faydalı ve önemli. Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Hız insan psikolojisine negatif anlamda ket vuruyor."

Özer, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.



