İncesu’da toplu bayramlaşma programı

KAYSERİ (AA) - İncesu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ile vatandaşlar arasında toplu bayramlaşma programı düzenlendi.

Program öncesi şehit yakınları ve gazi aileleri ziyaret edilerek, bayramlaşma yapıldı.

Belediye Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan İncesu Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, vatandaşlar, kamu görevlileri ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlediklerini söyledi.

Altınöz, hemşehrilerinin ve çalışma arkadaşlarının bayramını tebrik ederek, nice bayramlara sağlık ve esenlikle ulaşmalarını temenni etti.

Program sonrası Kaymakam Altınöz, çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak dağıttı.

Programa, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

