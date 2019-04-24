İncesu'da 6. Çocuk Oyunları Şenliği ödül töreni yapıldı

KAYSERİ (AA) - İncesu ilçesinde, 15-23 Nisan'da gerçekleştirilen 6. Çocuk ve Akıl Oyunları Şenliği yarışmasının ödül töreni yapıldı.
İncesu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şenliğin ödül törenine İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Koordinatörü Atilla Bülbül, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İlçedeki spor salonunda düzenlenen törende, 21 takım ve 330 öğrenciye madalya verildi.