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İncesu OSB Vali Kamçı başkanlığında toplandı

KAYSERİ (AA) - İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İncesu OSB'de düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kamçı,...

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:24
İncesu OSB Vali Kamçı başkanlığında toplandı
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KAYSERİ (AA) - İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İncesu OSB'de düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kamçı, İncesu OSB'de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan Kayseri'nin değerli sanayici ve iş adamları ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'de sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri'nin öncü bir vilayet olduğunu ifade eden Kamçı, toplantıya katılanların yaptıkları yatırım ve sağladıkları istihdamla bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını ve Kayseri'nin artan yatırım ihtiyacını karşılamak üzere İncesu OSB'nin yatırımcılara çok güzel imkanlar sunduğunu kaydetti.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya da sanayi bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2017 yılının genel bir değerlendirilmesini yaptı.

Açıklamada ayrıca toplantıda Vali Kamçı'nın, sanayicilerin istek ve önerilerini dinleyerek, sorularını da cevaplandırdığı kaydedildi.








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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayolİncesu Kaymakamı Barış DemirtaşKayseriVali Süleyman KamçıVali Yardımcısı Zekeriya Güney
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