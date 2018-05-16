İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir lisenin öğrencileri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesini protesto etmek amacıyla kalp içinde "Kudüs" kareografisi oluşturdu.

Eskişehir Yunus Emre İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 350 öğrenci, Kudüs kareografisi hazırladı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesini protesto etmek amacıyla bir bir araya gelen öğrenciler, okulun bahçesinde, Plevne Marşı eşliğinde kalp şekli içinde "Kudüs" yazısı oluşturdu ve kareografiyi drone ile görüntüledi.

Lise Müdürü Abdullah Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananlara özellikle Türk vatandaşlarının tepkisini çok önemli bulduğunu belirterek "Bizler eğitimciyiz. Öğrencilerimize de merhameti, adaleti, insanlığı anlatıyoruz. Öğrencilerimize anlattıklarımız etkili olmuş ki onlar da böyle bir video hazırladılar. Okulum adına kendilerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.