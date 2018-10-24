İlkokul öğrencilerine hayvan sevgisi anlatıldı

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "hayvan sevgisi" konulu semineri düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Memlik İlkokulunda düzenlediği seminerle, çocuklara hayvan sevgisini anlattı.

Seminerde veteriner hekimler Selami Kıbrıs ile Nihal Yükseksarıöz, hayvan sahiplenmenin önemli bir sorumluluk olduğuna işaret ederek, çocuklara evlerinin önüne sokak hayvanları için beslenme ve su kapları koymalarını, sorumluluğunu üstlendikleri hayvanları asla terk etmemelerini öğütledi.

Etkinlik sonunda öğrencilere içerisinde defter, kalemlik ve şapka bulunan çantalar hediye edildi.