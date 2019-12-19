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Ilgın'daki ilkokullarda öğrencilere trafik eğitimi veriliyor
Genel 19.12.2019, 14:15
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KONYA (AA) - Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçedeki ilkokullarda öğrencilere trafik eğitimi veriyor.
Trafik kuralları, ışıkları, yaya üst geçit ve karşıdan karşıya geçişlerde neler yapılması gerektiği konularında eğitimler verdiklerini aktaran Özer, geçen yıl verilen trafik eğitime devam ettiklerini ve diğer okullarda da devam ederek tüm okullarda eğitim verileceğini de sözlerine ekledi.
Eğitimin sonunda öğrencilere trafik kurallarını içeren eğitim broşürleri dağıtıldı.
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