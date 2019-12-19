Ilgın'daki ilkokullarda öğrencilere trafik eğitimi veriliyor

KONYA (AA) - Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçedeki ilkokullarda öğrencilere trafik eğitimi veriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi Zülkifil Özer, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl verilen trafik eğitiminin ilkokul düzeyinde devam ettirerek bilinçli bir neslin yetiştiğini söyledi.

Trafik kuralları, ışıkları, yaya üst geçit ve karşıdan karşıya geçişlerde neler yapılması gerektiği konularında eğitimler verdiklerini aktaran Özer, geçen yıl verilen trafik eğitime devam ettiklerini ve diğer okullarda da devam ederek tüm okullarda eğitim verileceğini de sözlerine ekledi.

Eğitimin sonunda öğrencilere trafik kurallarını içeren eğitim broşürleri dağıtıldı.

