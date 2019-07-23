Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ali Yolu idaresindeki 34 SC 7148 plakalı otomobil ile Muhammed Kılınç’ın kullandığı 64 BP 084 plakalı otomobil Kapaklı Mahallesi kavşağında...

Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı
banner230

KONYA (AA) - Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Yolu idaresindeki 34 SC 7148 plakalı otomobil ile Muhammed Kılınç’ın kullandığı 64 BP 084 plakalı otomobil Kapaklı Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Yolu yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder