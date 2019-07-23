Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KONYA (AA) - Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ali Yolu idaresindeki 34 SC 7148 plakalı otomobil ile Muhammed Kılınç’ın kullandığı 64 BP 084 plakalı otomobil Kapaklı Mahallesi kavşağında...
KONYA (AA) - Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.