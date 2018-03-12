KONYA (AA) - Ilgın Halk Eğitim Merkezi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu açtı.



Tıbbi ve Aromatik Bitki teknikeri Asiye Çıplak tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa 35 kursiyer katılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler, ilaç ve baharat bitkileri ve soğanlı bitkiler olmak üzere 3 temel bölümden oluşan kurs, 19 gün sürecek.

Kursiyerlere ilaç sanayinin yanı sıra baharat ve gıda koruma amaçlı olarak da kullanılan bu tür bitkiler hakkında bilgiler veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, yaptığı açıklamada, Ilgın'in toprak ve iklim yönüyle bu tür bitki üretimine elverişli olduğunu belirtti.

Kursu bitirerek sertifika alan kursiyerlerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) verdiği hibe ve desteklerden yararlanabileceğini anlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"Eğitim sonunda yetiştiricilerimiz kimyon, anason, kişniş, rezene ve lavanta gibi bitkileri daha da bilinçli olarak yetiştirecek. Bilinçli üretim, daha da yüksek verimi getirecek. Ayrıca sertifikalı kursiyerlerimiz, proje hazırlayarak TKDK'ya ve iyi tarım uygulamalarına başvurup verilen hibe ve desteklerden yararlanabilecekler. Ayrıca yetiştirdikleri bitkilerin nerelerde kullanıldığını, hangi hastalıklara iyi geldiğini öğrenmiş olacaklar."

