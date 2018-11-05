Ilgın'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Ilgın ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim O. yönetimindeki 42 P 7791 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çavuşcugöl kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çarptı.

Kazada sürücü İbrahim O. ve araçta bulunan eşi Fadimana O. yaralandı. Yaralılar ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ederken karayolunda trafik yaklaşık yarım saat kontrollü olarak sağlandı.

