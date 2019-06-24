Ilgın'da Dığrak Yörükler Şenliği düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 21. Yörük Şenliği düzenlendi.



Dığrak Mahalle meydanında düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kadiroğlu, şunları kaydetti:

"Ata topraklarından sadece göçünü değil milletimizin binlerce yıllık öyküsünü de Anadolu'ya getiren, bir çadırdan bir devlet çıkaran Yörükler bugün de bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü ve garantisidir. Eskiler, 'Yörükler çileye sevdalı insanlardır' derler. Bunun da en büyük ispatı Anadolu coğrafyasının her yerinde olduğu gibi Ilgın'ımızın dağında da ovasında da birçok Yörük köyü ve mahallesi bulunmasıdır. Böylesine yoğun Yörük nüfusunun olduğu ilçemizde böyle güzel organizasyonlar aracılığıyla bu kadar derin kültür birikimine sahip insanları bir araya getirerek, bu kültürleri yaşatmaya olan gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum."

Dığrak Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Uğurlu da şenliğe katılanlara teşekkürlerini sundu.

Protokol üyelerinin geleneksel Yörük çadırında ağırlandığı şenlikte, mehteran gösterisi, yarışmalar ve çeşitli eğlenceler yer aldı.

Yörük şenliğine Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Elgün, Askerlik Şube Başkanı Mehmet Göçen, Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğe katılanlara geleneksel Konya pilavı ikram edildi.

