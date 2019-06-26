Ilgın'da 8. Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

Stad Park halı sahada gerçekleştirilen, 26 futbol takımının katıldığı turnuva, oynanan final müsabakanın ardından kupa takdimi ile sona erdi.

Kardeşlik ve dostluğun pekişmesi, sosyal ve sportif aktivitelere zenginlik kazandırmak için her yıl futbol turnuvası düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yıl 8’incisini düzenlemiş olduğumuz turnuvamızda 75 müsabaka yapıldı. Şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum. Özellikle turnuvanın en centilmen takımını da tebrik ediyorum. Turnuvamız kazasız, sakatlanmadan sona ermesi bizi çok sevindirdi. Çentilmenlik devam eder, kötü sözler tribünden uzak olmaya devam ederse turnuvaları yılda ikiye çıkartacağız. Turnuvamıza destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.”

Final maçının ardından turnuvanın galibi Ilıca Spor’a kupası Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu tarafından takdim edildi.

