Ilgın'da 8. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Stad Park halı sahada gerçekleştirilen, 26 futbol takımının katıldığı turnuva, oynanan ilk müsabakanın ardından başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz 8. halı saha futbol turnuvası inşallah kimsenin burnu kanamadan tamamlanır. Turnuvamızın kazananı dostluk olun. 26 takımın katıldığı turnuvada 312 sporcumuz ter dökecek. Bu sahada inşallah Ilgın kazanacak, dostluk ve kardeşlik kazanacak. Tüm oyuncularımıza ve takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu ise böyle organizasyonların hazırlanmasından memnun olduğunu belirterek, "Belediyemizin geleneksel olarak her yıl düzenli bir şekilde organize ettiği futbol turnuvası Ilgınımıza ve sporseverlere hayırlı olsun. Bu turnuvanın centilmenlik içerisinde, kibarlık içerisinde kırıcı olmadan sevgi ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Turnuvayı düzenleyen belediye başkanımıza, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’müze ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim." diye konuştu.

Turnuvada 26 takımda 312 oyuncu centilmenlik mücadelesi yapacak.

Turnuva açılışına, Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Elgün, İlçe Tarım Müdürü Veli Uğur, Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Koç, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Yalı, Süt Birliği Başkanı Serdal Ünal, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

