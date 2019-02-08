KONYA (AA) - Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" semineri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel’de düzenlenen seminer, ilçe genelinde görev yapan öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçede görev yapan tüm öğretmen ve idarecilerin katıldığı seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, şunları kaydetti:

"Eğitim kalitesinin arttırılması yönünde göreve başladığımız ilk günden itibaren pek çok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunun felsefesi, e-portfolyo, 9 tip mizaç modeli, üst düzey soru yazma, koçluk eğitimi, tasarım ve beceri atölyeleri ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak 2023'e bugünden hazırız. Bakanlığımızca yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonunun ışığında gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Ardından, Prof. Dr. Ercan Yılmaz tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu sunumu gerçekleştirildi.



