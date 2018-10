Ilgın Yörükleri istişare toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Yörükler dayanışma ve birlikte hareket etmek üzere ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Ilgın’a bağlı tüm Yörük mahallelerden temsilciler katıldı.

Burada konuşan istişare organizasyonu yetkilisi Mustafa Seven, ilçeden her tür görüş ve çevreden geniş bir katılımın sağlandığı istişare toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bu birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu dönemde Yörük camiasının her zaman olduğu gibi, birliktelik adına her koşulda bir araya gelebileceğini gösterdi." diyen Seven, şöyle konuştu:

"Toplantının ana fikri ilerleyen zamanda derneklerin tek bir çatı altında toplanması. Bununla birlikte Yörük camiasında birlik, beraberlik ve dayanışma için ve bu kültürün yeni nesiller arasında da var olması adına neler yapılabileceği hususunda istişare edilerek ortak bir paydada buluşulması noktasında önemli kararlar aldık. Birlik ve birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz ve bunun eksikliğinin hissedildiği, bu tür toplantıların son derece faydalı olacağı fikrinin ön plana çıkmasıyla birlikte aylık periyotlarla toplantı yapılması kararına vardık. İnşallah hedefimiz Ilgın’da yaşayan Yörükleri tek çatı altında toplamak, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamaktır."

Toplantıların düzenli olarak, daha geniş katılımla, çeşitli organizasyonlarla yapılması adına dilek ve temenniler ifade edildi.