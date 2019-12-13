Son Dakika
Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası
KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm tedbirlerin alındığını ifade...
Genel 13.12.2019, 17:29
KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı'nın küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığını duyurdu.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50