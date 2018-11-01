Ilgın Belediyesi'nden cami ve parklara kamelya

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi ilçedeki cami ve parklara kamelya kurdurdu.



Ilgın Belediyesi tarafından bu yıl içinde Ilgın’da bulunan cami ve parklar başta olmak üzere 50 kamelya, 120 bank 34 adet de orman masası kuruldu.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin sadece namaz kılınan yerler değil, birlik ve beraberliğin pekiştiği yerler olduğunu söyledi.

Hem daha rahat ibadet edebilmek hem de vatandaşların hoş sohbet edebilmeleri için camilerin temizliğini yapıp, oturma alanları için bank ve kamelyalar yerleştirdiklerini ifade eden Karahan, "Elimizden geldiğince camilerimizi daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bütün bu çalışmalar vatandaşımızın memnuniyeti için. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.