Ilgın Belediye Başkanı Karahan'dan pazarcılara ziyaret

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, kapalı halk pazarı esnafını ziyaret etti.

Karahan, kapalı halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve alışveriş yapan halkla sohbet etti.

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerle halkımızın ve esnaflarımızın ne istediklerini bilerek ortak akıl ile hareket etmeye özen gösteriyoruz. Karşılıklı iletişim içinde olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretler esnasında, esnaflarımıza proje ve çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Bugün de kapalı pazar yerinde hem alışverişimizi yaptık hem de esnaflarımızı ziyaret ederek halkımızla sohbet ettik. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor."