İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya'dan ziyaretler

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'nın ziyaretleri sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Kaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas Temsilciği, Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği ile El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlk olarak KADEM'i ziyaret eden Kaya, Sivas Temsilcisi Semra Temurbaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Temurbaş da dernek çalışmalarıyla Kaya'ya bilgi verdi.

Kaya, daha sonra Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Ahat Türkmenoğlu'ndan derneğin çalışmaları ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Son olarak El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne geçen Kaya, merkezin müdürü Latif Korkmaz'la bir süre görüştü.

Kaya, El Sanatları Eğitim Merkezini gezerek kursiyerler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.