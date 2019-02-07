İl Genel Meclisi üyeleri Yıldız Dağı'nda buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta İl Genel Meclisi üyeleri, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata ve meclis üyeleri katıldı.

Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ndeki yenilikler, 2018-2019 kış sezonu faaliyetleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Akıllı geçiş sistemini, tesis içerisinde bulunan sosyal tesisleri ve buz parkını inceleyen meclis üyeleri, teleferik ile zirveye çıktı. İncelemelerin ardından kayak pistlerine inen meclis üyelerinin, kendi aralarında yaptığı kızak ve kayak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.