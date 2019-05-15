İki balık türünün av yasağına düzenleme

ANKARA (AA) - Mavi yüzgeçli orkinosun av yasağı dönemi 2 Temmuz-14 Mayıs, yılan balığınınki de 1 Ekim-31 Aralık olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 25 Haziran-25 Mayıs olan mavi yüzgeçli orkinos için av yasağı dönemi 2 Temmuz-14 Mayıs olarak değiştirildi.

Yılan balığı avlanma dönemi de 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 Ekim-31 Aralık oldu.

Ayrıca, yılan balığı avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için il müdürlüğünden izin belgesi alınacak.

Balıkçı gemileri, 12 metreden büyük ise 1 Eylül 2020'den itibaren ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak belirtilenler dışındaki av araçlarıyla balıkçılık faaliyetinde bulunamayacak. Bu gemiler, birincil av araçlarında eylül ayı öncesi ve ocak ayında değişiklik yapabilecek.

Kılıç balığı avcılığı yapan gemilerde dip trolü ağı, kapıları ve ırgatıyla dip balıkları bulundurulamayacak.

