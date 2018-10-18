IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi: Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesini istiyoruz

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, tüm alanlarda Türkiye ile iyi ilişkinin sürdürülmesini istediklerini belirtti.

Dizayi, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyareti esnasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkilere değinen Dizayi, "Biz şüphesiz Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz. Türkiye ile tüm alanlarda iyi ilişkinin de sürdürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye eğitim ve kültür alanlarında çok gelişmiş bir ülke"

Dizayi, Türkiye'nin eğitim ve kültür alanlarındaki tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirterek, "Türkiye eğitim ve kültür alanlarında çok gelişmiş bir ülke. Biz de bu alanlara önem veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı heyetinin IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile dün bir araya geldiğini hatırlatan Dizayi, iki tarafın görüşmede eğitim konusu başta olmak üzere FETÖ'den kalma bazı okullarla ilgili sorunların çözümü için iş birliği imkanlarını ele aldığını söyledi.

Dizayi, söz konusu sorunların diyalog ile çözülebileceğini ifade ederek, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve Türkiye Maarif Vakfı heyetinin Erbil'de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun bugün resmen yapılacak açılışı törenine, Türkiye'den gelen yetkililer ve gazetecilerin yanı sıra yerel yetkililer de katılacak.

Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal