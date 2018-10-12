İHH'den Gazze'ye yardım çağrısı

SİVAS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze için başlatılan kampanya kapsamında Sivas, Yozgat ve Kayseri'de yardım çağrısında bulundu.

Sivas'ta İHH İnsani Yardım Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cuma namazının ardından Kale Camisi önünde bir araya geldi.



Sivas İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Çakmak, İsrail rejiminin Gazze'de uyguladığı ablukanın artarak devam ettiğini, ablukanın 2 milyon Filistinli'yi hedef aldığını belirterek, "Abluka 2006 yılından bu yana arkasında 4 bin 631 şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı." dedi.

Çakmak'ın konuşmasının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları üyelerinin Gazze'ye destek amacıyla hazırladığı çorba dağıtıldı. Toplanan bağışlarla alınacak temel gıda malzemeleri Gazze'ye gönderilecek.

- Kayseri



Kayseri'de Hunat Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yunusoğlu, 2 milyon nüfusu ile, yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden olan Gazze'nin, yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını söyledi.

Bu saldırılar ve işgal sebebiyle 292 bin 502 evinin zarar gördüğünü veya yıkıldığını belirten Yunusoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan kısıtlamalar, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Gazzelilerin içinde bulunduğu ve en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlar her geçen gün ağırlaşmaktadır. Acilen bütün İslam ülkeleri, Gazze'yi gündemlerine almalı, bölgede ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir."

Basın açıklamasının ardından İsrail ve Amerikan bayrakları yakıldı.

- Yozgat

Yozgat İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Şahin Çarkçı da yazılı açıklamasında, Gazze için yapılan yardım kampanyasına destek istedi.

Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmelerinin, Gazze'de hayatı durma noktasına getirdiğini vurgulayan Çarkçı, şunları aktardı:



"Gazze Şeridi'ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukası 12. yılında artarak devam ediyor. Bu abluka Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka, 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü."