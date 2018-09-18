'İdlib’in statüsünde değişiklik olmayacak'

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları durdurma kararının ardından Türkiye ve Ürdün'ün Filistinlilere yardım için uluslararası arenada da ortak çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimiz nerede olursa olsun onları içeride ya da dışarıda yalnız bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, "Dörtlü Bakanlar Toplantısı"nın ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdünlü iki değerli konuğu Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bakanların önce kendi aralarında görüştüklerini, daha sonra birlikte toplantı yaptıklarını ve çalışma yemeğinde heyetlerle bir araya geldiklerini anlattı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa görüşmelerinde, dün Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de yapılan toplantıya ve imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na ilişkin bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Kendisi de Suriye'nin güneyindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Suriye'nin geleceğini, siyasi süreci, Cenevre'yi birlikte değerlendirme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Suriye, Irak ve bölgesel konularda Türkiye ve Ürdün'ün görüşlerinin tamamen örtüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu sorunlardan en çok çeken iki ülke olarak arzumuz, artık kan dökülmesin, savaş olmasın, siyasi çözüm olsun ve Suriye istikrara kavuşsun, göçmenler, mülteciler gönüllülük esasıyla dönebilsin. Kalıcı bir barış ve istikrar olsun. Arzumuz budur." dedi.

Mevkidaşı ile İsrail ve Filistin meselesini de değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Kudüs ve Filistin konusunda oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz, destekliyoruz. Bu konuda beraberiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin UNRWA'ya yardımları durdurma kararı aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, UNRWA'nın desteklediği okullarda Filistinli mültecilerin öğrenim gördüğünü kaydetti.

ABD'nin yardımlarının kesilmesinin ardından ortaya çıkan açığı kapatmaya çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"New York'ta Genel Kurul marjında Japonya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ile beraber, iki ülke olarak (Türkiye ve Ürdün), beşimiz ortak bir toplantı düzenleyeceğiz. Buraya davet ettiğimiz ülkelerle sadece bu yılki açığı değil, gelecekte de UNRWA'nın bu faaliyetlerini sürdürmesi ve Filistinli mültecileri yalnız bırakmaması için ne yapacağımızı konuşacağız."

Bu konuda Türkiye ve Ürdün'ün birlikte hareket ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimiz nerede olursa olsun onları içeride ya da dışarıda yalnız bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında düzenlenen dörtlü toplantının bir amacının da serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmek için atılabilecek adımların gözden geçirilmesi olduğunu söyledi.

"İdlib'in sınırları korunacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soçi mutabakatına göre, İdlib'in sınırları korunacak. Statüsünde değişiklik olmayacak. Herkes yerinde kalacak." dedi.

Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, "Dörtlü Bakanlar Toplantısı"nın ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın ayrıntılarına ilişkin bir soruya çatışmasızlık bölgeleri arasında sadece İdlib'in kaldığı yanıtını verdi.

Göçmenlerin ya da yerinden edilmiş kişilerin bu bölgeyi terk etmesini ve sivillerin ölümünü engellemek için çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunun için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde çok çaba sarf ettik. İkili düzeyde hem İran ile hem Rusya ile hem de üçlü düzeyde Türkiye-İran ve Rusya olarak. En son dünkü zirvede bir çözüm bulduk. Bu mutabakat zaptına göre, şu andaki İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Buranın statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Tüm insanlar yerinde kalacak." dedi.

"Muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak"

Bu bölgeye saldırı olmaması ve rejimin İdlib bölgesine girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya'nın alacağını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İdlib sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde bunlar Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar neticesinde belli olacak, nerede 15, nerede maksimum 20 olacak. Bu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Buralar ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Yani burada muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkartılacak. Burası tank, roketatar gibi bazı ağır silahlardan temizlenecek ama bazı ılımlı muhalif güçlerin elindeki diğer hafif silahlar kalacak."

"Asker takviyesi de yapmamız lazım"

İdlib sınırı etrafında Rusya ve Türkiye'nin müşterek, eş güdümlü devriye gezeceğini belirten Çavuşoğlu, "Tabii bunun için bizim buraya ilave asker takviyesi de yapmamız lazım. Yine, 12 gözlem noktamız da kalacak." dedi.

Bölgenin bir taraftan radikallerden temizlenmiş olacağı, diğer taraftan halkın yerinde kalacağı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Ilımlı muhalefet yerinde kalıyor ki bu çok önemli. Ateşkes sağlanıyor. Buraya kimse saldırmayacak ama buradan da tabii, başka yerlere de taciz olmayacak." diye konuştu.

"M4 ve M5 otoyolları da trafiğe açılacak"

Terörün her türlüsüyle mücadele konusunun Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı mutabakat zaptına yansıdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"15 Ekim itibarıyla örneğin, bu ağır silahlar, bu silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek. Yine bu yıl sonuna kadar bu bölgenin ticareti için önemli olan M4 ve M5 otoyolları da trafiğe açılacak. Gerekli tedbirler alınacak. Bu, tüm Suriye halkı için de önemlidir, bu bölgedeki halkın ürettiği ürünlerin diğer bölgelere gitmesi bakımından da önemlidir. Yine ekim ayı içinde alınması gereken diğer tedbirler de alınacak. Bu şekilde İdlib çatışmasızlık bölgesini muhafaza edeceğiz. Ateşkesi durduruyoruz. Bu, Suriye'nin siyasi çözümü için çok önemlidir. Eğer burası da gitseydi muhalefet diye de bir şey kalmayacaktı."

Kalıcı bir siyasi çözüm için muhalefet ile rejimin müzakereleri sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "En son anayasa komisyonunun da kurulma amacı budur." dedi.

Muhabir: Zuhal Demirci-Nazlı Yüzbaşıoğlu-Tuğrul Çam