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İçişleri Bakanlığı: İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.

Genel 13.12.2019, 22:50
İçişleri Bakanlığı: İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

#türkiye
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