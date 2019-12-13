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İçişleri Bakanlığı: İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığınca İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.
Genel 13.12.2019, 22:50
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği bildirdi.
Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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