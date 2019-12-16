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İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Genel 16.12.2019, 10:01
İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

#İçişleri Bakanlığı #Sınır Dışı #yabancı terörist savaşçı
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