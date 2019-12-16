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İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Genel 16.12.2019, 10:01
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
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