ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her 10 yılda bir biz darbeyle terbiye edildik. Dünyada demokrasiyi hak eden, onu iliklerine kadar yaşayan bir ülke varsa onun adı Türkiye'dir." dedi.

Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilatlarla Buluşma" programında yaptığı konuşmada Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele verilerek kurulduğunu anımsattı.

"Kökü olmayan bir millet, mazisi olmayan bir devlet değiliz. Biz bu bayrağı pazardan almadık." ifadelerini kullanan Soylu, Türklerin 2 bin 200 yıldır devlet kuran ve idare eden bir millet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz seçimin de ne olduğunu biliriz, diplomasinin de ne olduğunu biliriz, milletimizin gücünün de ne olduğunu biliriz. Bize kimin ne tezgahladığını da çok iyi biliriz, o tezgahları başlarına geçirmesini de çok iyi biliriz. Aslan gibi evlatlarımızı şehit eden PKK parti kuracak, onu Meclise sokacaksın, utanmadan her evden onun için oy isteyeceksin, pazarlıklar yapacaksın, ittifak kuracaksın, sonra milletin karşısına geçip pişkin pişkin 'Bu bir yerel seçimdir, beka meselesi değildir.' diyeceksin, biz de bunu yutacağız öyle mi? Efendi, senin aklın SSK'ye yetmedi, kendi partine yetmedi, Türkiye'ye hiç yetmez. Hanımefendi, senin aklın bakanlığa yetmedi, Türkiye'ye hiç yetmez."

Suriye'ye yardım eli uzatması nedeniyle Türkiye'nin tepki gördüğünü ifade eden Soylu, "Ne yapsaydı Tayyip Erdoğan? Ne yapacaktı? Orada Esad'ın adamları kadınlara tecavüz ederken, hamile annelerin karnına şiş batırılırken kapımıza gelmiş, 'Ne olursunuz bizi içeri alın.' derken ne yapsaydık? Sırtımızı mı dönseydik, 400 yılımıza ihanet mi etseydik? Beraber namaz kıldığımız insanlara biz sizi tanımıyoruz mu deseydik?" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, sandığın önemini vurgulayarak, "Bizi darbeyle susturmaya çalışanlara, anamızı, atamızı darbeyle terbiye etmeye çalışanlara karşı elimizdeki 50 gram oy pusulası, onların kalleşliklerinden de silahlarından da alçaklıklarından da hep güçlü oldu." diye konuştu.

- "Güçlü bir tablo ortaya koyulmalı"

Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu, çok partili siyasi hayata geçildikten sonra demokrasinin yaşadığını söyledi.

Soylu, "Her 10 yılda bir biz darbeyle terbiye edildik. Dünyada demokrasiyi hak eden onu iliklerine kadar yaşayan bir ülke varsa onun adı Türkiye'dir. Bizim bildiğimiz, Kılıçdaroğlu'nun demokrasisi değildir, Kılıçdaroğlu'nun demokrasisi talimatlı bir demokrasidir, birilerinin talimatıyla yürüyen, milleti ayrıştıran bir demokrasidir." dedi.

Bakan Soylu, 31 Mart'taki mahalli idareler seçiminin önemine değinerek, bu seçimin, 24 Haziran seçiminin tamamlayıcısı olduğunu söyledi. Soylu, Cumhur İttifakı'nı mağlup etmeye çalışanlara karşı güçlü bir tablo ortaya koyulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Süleyman Soylu, "Ekonomik saldırıyı püskürtebilecek en büyük güç, 31 Mart'ta bu iktidara verilecek destektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, Demetevler semtindeki esnafı da ziyaret etti.



