İçişleri Bakanı Soylu: Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin hem Kastamonu'ya hem de turizme önemli katkılar sunacağını söyledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Soylu, "Terör var ama bitiriyoruz. İki gün önce Mardin'de 'Kapan 1' operasyonunu başlattık. Bugün de Hatay Amanoslar'da 'Kapan 2' operasyonunu başlattık. Kar, yağmur, çamur, boran ve havanın eksi olması hiçbir önem arz etmiyor." diye konuştu.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın bir yemini var. Bu milletin başına 40 yıldır musallat olan bu PKK'yı tarihin derinliklerine gömecekler. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar ne yiyecek bulabiliyorlar. Jandarma, polis, askerlerimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Burada söylüyoruz, gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."

"Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz"

Sınır ötesinde önemli operasyonlar yapıldığına işaret eden Soylu, "Sınırımızın ötesindeki karışıklığa rağmen Allah'a şükür, güçlüyüz diyoruz. Gerçekten de öyleyiz. Üç büyük operasyon yaptık. Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, "torbacısının, baronunun, getireninin ve taşıyanının" denizde ve karada tepesine çöktüklerini söyledi.

Bakan Soylu, 63 bin 231 kişinin uyuşturucu suçlarından hapishanelerde tutuklu ve hükümlü olduğunu aktardı.

Trafikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbir ve milletimizin dikkati ile 2019 yılında 2018'e göre bin 250 kişi daha az can kaybı yaşandı. Bunlar önemli rakamlar. Bir önceki yıl 750 az can kaybı olmuş, 2019 yılında bin 250 az can kaybı. Avrupa'da yılda yüz binde 5'tir trafik kazalarında ölüm. Bizde 100 binde 21. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve yolarımızın standartlarının yükselmesi, havaalanlarımızın artmasıyla 100 binde 21'den 100 binde 6,5'a geldik. İnşallah önümüzdeki yıllar içinde Avrupa seviyesini birlikte yakalayacağız. Geçen yıl 12,5 milyon insanı trafikte eğittik. Türkiye'de en fazla kaza yapan 3 bine yakın şoförü eğittik. Hızlı bir mücadele ortaya koyuyoruz."

"Türkiye'nin yolu doğru yoldur"

Bakan Soylu, Türkiye'nin artık bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan dolayı taşıdığı riskler olduğunu belirten Soylu, terörle mücadeleye işaret ederek, "Ama bilin ki Türkiye'nin yolu doğru yoldur. Çok çalışacağız, güçlü ve zengin bir Türkiye olacağız." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin adını karalamaya çalışanlar olduğunu belirterek, "Sağda solda birileri bu ülkeyi yangın yeri gibi göstermeye çalışsın. Sağda solda 'bu ülkede can güvenli yok' diye saçma sapan kara bir propaganda yapsınlar. Herkes her şeyi görmektedir. Rakamlar gerçeği yansıtmakta. 15 Temmuz ihanetinden bir yıl önce ülkemize gelen turist sayısı 41 milyondu. 15 Temmuz ihaneti ve oluşturulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir yıl içinde bu sayı yüzde 24 azalıp 30 milyonun altına düştü." diye konuştu.

Turist sayısının yeniden önemli artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de meşhur bir laf vardır. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Allah'ın izni, milletimizin gayreti, liderimizin dirayeti ile çalışıp çabaladık. Bu yıl kasım ayı rakamıyla ülkemize gelen turist sayısı 48 milyon 46 kişidir. İnşallah aralık verileriyle hedeflenen rakam 51 milyon olacaktır. Seneye de 60 milyon olur. Çatlasınlar patlasınlar. Türkiye bugün 2018 rakamlarıyla dünyada en çok turist çeken 6, en çok turizm geliri elde eden 14. ülke. Dünyada uluslararası turist sayısı 2001- 2018 arasında yüzde 102. Türkiye'de ise bunun tam 2,5 katı yüzde 245 artmıştır."

"Güvensiz olan ülkede turist sayısı 3 yılda yüzde 70 artar mı?"

Türkiye'yi karalamaya çalışanların hedefine ulaşamayacağını belirten Soylu, "Bu ülkenin gelişmediğini, can güvenliği olmadığını söyleyenlere, Avrupa'ya gidip bizi sağa sola şikayet edenlere söylüyorum, bu rakamlar nedir? Güvensiz olan ülkede turist sayısı 3 yılda 30 milyondan 51 milyona çıkar mı, yüzde 70 artar mı? Bu ülkede işler kötü gitse Güneydoğu'da oteller dolar mı? Trenler, uçaklarda rezervasyonlar aylar öncesinden kapanır mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede önemli işler yapıldığını anlatan Soylu, "Batan, biten ülke kendi insansız hava aracını üretir mi, kendi yerli otomobilini, uçağını üretmenin peşinde koşar mı ?" diye sordu.

"Elinizdeki kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz"

Bakan Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Tiyatroya gitmenin kabahat olmadığını ifade eden Soylu, "Hatta herkes, hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla tiyatroya göndermeliyiz. Ama gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro." dedi.

Kobani olaylarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil."

Muhabir: Özgür Alantor,Bilal Kahyaoğlu,Gökhan Gücüklüoğlu