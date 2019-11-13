İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik

VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu.

DEAŞ'lıları ülkeleri kabul etmeye yanaşmasa da geri gönderdiklerini ve ayrım gözetmediklerini belirten Soylu, "Kimin kimi desteklediğine bakmıyoruz. Kendimize ait bir politikamız var ve onu tavizsiz uyguluyoruz. Yolumuzdan çekilen çekilir, çekilmeyen sonuçlarıyla yüzleşir." ifadesini kullandı.

"Buradan iki ülkeye hassaten teşekkür etmek isterim. Biri Almanya, diğeri Hollanda.." diyen Soylu, şöyle devam ettİ:

"Birinin içişleri bakanıyla diğerinin de adalet ve güvenlik bakanlarıyla yaklaşık 5 gündür yürüttüğümüz görüşmeler ve değerlendirmeler sonucu yapıcı bir tutum sergilediler. DEAŞ'tan kendi ülkemizde bulunan, aynı zamanda Suriye'de şu anda gözetimimiz atında bulunan Rasulayn ve Tel Abyad'ta hem TSK hem de Suriye Milli Ordusunun yakalayıp kendi gözetimimiz altına yani Cerablus ve Azez bölgesinde şu an gözetimimiz altında bulunan alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler, dile getirdiler. "

Soylu, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Diğer ülkelerden de aynı iş birliği ve yakınlığı ile aynı yapıcı tutumu beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak. Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz." değerlendirmesinde bulundu."Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor"

Sınır içerisinde ve dışında terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Bakan Soylu, "DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik. Verdiği bilgilerle neler yaptığını ifade etmektedir. Sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir." diye konuştu.

"Biz devletiz ve terörün çok acısını çeken bir milletiz." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şunu söylemek isterim. FETÖ ile mücadelemiz aynı kararlılıkla davam etmektedir. Kamuoyu, milletimiz rahat olsun. FETÖ meselesinin Türkiye'de dibini kazıyana kadar vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. FETÖ'ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonun hazırlıklarını arkadaşlarımız yapıyor. Bu musibetleri bu ülkenin üzerinde bir daha kötü emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Burada şahsımızın olup olmaması önemli değildir. Hiç kimse aman bu adamlar değişti başkaları gelir mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar yürüteceklerdir."

Muhabir: Cemal Aşan