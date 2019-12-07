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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Nevşehir'de şehit ailesini ziyaret etti
NEVŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir'de ziyaret ve temaslarda bulundu. İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında kamu kurumları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen İnce, daha sonra Şanlıurfa'nın...
Genel 07.12.2019, 19:00
NEVŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir'de ziyaret ve temaslarda bulundu.
Şehidin ailesine taziyelerini ifade eden İnce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez'i de evinde ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen programlarında İnce'ye Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı eşlik etti.
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