ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Farmers Fair - İç Anadolu Tarım, Tarım Ekipmanları ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Polatlı Spor Salonu yanında kurulan fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, hububat üreticisini desteklediklerini belirtti.

"Prim desteği yıllardır 5 kuruştu kilogram başına, bunu yüzde 100 artırdık 10 kuruş yaptık. Gübre desteği dekara 4 liraydı, onu da yüzde 100 artırdık 8 liraya çıkardık. Ayrıca da bu sene iyi bir fiyatla inşallah çiftçimizi memnun edeceğiz." diyen Tunç, buğday, hububat üreticisini memnun edeceklerini söyledi.

Tunç, yoğun yağışlar nedeniyle soğan ve patateste mildiyo hastalığının üretimde verimi düşürdüğünü dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde 2 milyon 200 bin ton soğana ihtiyacımız varken, yaklaşık 150-200 bin ton soğan üretilemedi. Üretilemeyince de ağırlık noktası Polatlı’ya kaydı. Polatlı çiftçisine müteşekkiriz, soğan ürettiği için. Üretmemiş olsaydı bugün tüketicimiz daha yüksek fiyatlardan soğan tüketmiş olacaktı. Çiftçimizi desteklemek suretiyle daha çok soğan üretmesini sağlamak gibi bir vazifeyle görevlendirilmiş bulunmaktayız. Bu açıdan çiftçilerin üretimi son derece önemli ve kıymetlidir. Biz çiftçilerimizin daha yüksek üretim yapmasını sağlamak üzere de genel destekleri vermeye devam ediyoruz."

Çiftçinin kullandığı mazotun yarısını verdiklerini ifade eden Tunç, bu desteğin sürdüğünü aktardı.

Tunç, çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığı küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili proje hazırladı. Hedef 2023 yılında 100 milyon küçük ve büyükbaş hayvana ulaşmak." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ülkede tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlara değinerek bazı öneriler sundu.

Konuşmaların ardından fuar açılışı gerçekleştirildi.

150 firmanın katılım gösterdiği fuar 5 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Fuara, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı OSB Başkanı Erol Ünal, Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ile vatandaş katıldı.

