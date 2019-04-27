Hz. Mevlana için Karaman'dan Konya'ya yürüyecekler

KARAMAN (AA) - Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 791. yıl dönümü anısına, Karaman'dan 4. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlenecek.



Yürüyüş öncesi Uluslararası Mevlana Vakfı Genel Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler ve beraberindeki heyet, Hz. Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti.



Daha sonra cami avlusunda Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Karnıbüyükler tarafından dua edildi.



Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı.



Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü ile Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırılacak.



Karaman'dan yola çıkıp 5 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlenecek.

