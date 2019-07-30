Huzuru Köyde Bulanlar

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Türkiye'nin farklı şehirlerinde 37 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekli olup köyünde büyükbaş hayvan çiftliği kuran 63 yaşındaki Mehmet Er, eşiyle çiftliğinde doğayla iç içe hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik hayatının ardından emeklilik kararı alan Mehmet Er, hayatının yeni döneminde de boş durmamak amacıyla çiftlik kurmaya karar verdi.

Önce tavuk çiftliği kurmayı düşünen Er, arkadaşları ve yakınlarının tavsiyesi üzerine 2015 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı kredi ile süt inekçiliğine yöneldi.

Yaşadıkları Ankara'dan Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi Bozkuş köyüne dönen Er ile eşi, babasına ait 24 bin metrekarelik araziye çiftlik kurdu.

Çiftlikte yanında çalışan 3 kişi ile 200 büyükbaş hayvana bakan Er ve eşi, ürettikleri günlük 600 litre civarındaki sütü satarak ekonomiye destek oluyor.

- "Stres, gürültü ve trafik yok"

Mehmet Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hayvancılıkla hobi olarak uğraştığını, devletin imkanlarını görünce işi profesyonelliğe dökmek istediğini söyledi.

Hayata geçirdikleri yatırımı kendi imkanlarıyla yapmasının çok zor olduğuna işaret eden Er, devletle kendi imkanlarını bir araya getirerek işe başladığını dile getirdi.

Büyük şehrin sıkıntısı ve stresini bir kenara bırakarak çiftlikte yaşamaya başladıklarını belirten Er, "Çok güzel bir duygu. Burada sebzemi, yumurtamı kendim üretiyorum. Doğal besleniyoruz. Birkaç kovan arı da aldım. Sütümüz zaten doğal. Stres yok, gürültü yok, trafik yok. Hayatın tadını buraya geldiğimizde aldık." ifadesini kullandı.

Şehirden köye taşındığında sağlık sorunlarının da ortadan kalktığını vurgulayan Er, "Emekli her şeyi yapar, kahve köşesinde oturmaz. Ben emeklinin oturup ölümü beklemeyeceğini, bir şeyler yapabileceğini gösterdim. Hiçbir şey yapmasaydık, devlete borcumuzu ödeyemezdik. Devletten 37 yıl boyunca çalışarak maaş aldım ama halen devlete karşı sorumluluğum olduğu düşüncesindeyim. Bir şeylerin üretilmesinin emeklilerin görevi olması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TKDK'den hibe alarak tesisi kurduğunu aktaran Er, "Bu işletmeyi yaklaşık 3 milyon liraya mal ettik. Bunun yaklaşık 2 milyon lirasını TKDK hibe olarak verdi. Geri kalanı da biz karşıladık." dedi.

Er, tarım ve hayvancılığın işsizliğe de çare olduğuna dikkati çekerek, daha fazla hayvan çiftlikleri kurularak yerli üretimin artmasıyla et fiyatlarının da düşeceğini düşündüğünü belirtti.