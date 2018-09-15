Huzurevi sakininden cami maketi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Koç, ahşap, tutkal ve çakı bıçağı kullanarak cami maketi hazırladı.

Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Koç'un, uzun uğraşlar sonucu ahşap ve çakı bıçağı kullanarak yaptığı cami maketi büyük ilgi gördü.

Ahmet Koç, yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra huzurevinde yaşamaya başladığını, yaklaşık bir ay önce açılan kursta maket yapmayı öğrendiğini söyledi.

Ağaçtan çeşitli maketler yaptığını ifade eden Koç, şimdiye kadar 20 farklı ürün hazırladığını söyledi.

Koç, enerji tasarrufuna da dikkat çektiği eserini tamamen kendi hayal ürünü olduğunu ve ahşabı şekillendirirken sadece çakı bıçağı kullandığını dile getirdi.

"Huzur Camisi" adını verdiği 4 minareli maketini 3 ayda bitirdiğini anlatan Koç, en fazla bu maket için emek harcadığını söyledi.

Bugüne kadar hazırladığı maketleri satmadığını, ancak yeni maketler yapabilmek için son yaptığı Japon evi ve camiyi satmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Boş zamanlarımı hem değerlendiriyorum hem de stresimi atmış oluyorum. Her geçen gün daha güzel eserler planlayarak yapmaya başlıyorum. Her yaptığım eser bir birinden farklı oluyor. Bazen sevdiklerime de yaptığım ürünleri hediye ederek sevindirmiş oluyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor."

Koç, maketlerden hayalindeki şehri kurmak istediğini de sözlerine ekledi.