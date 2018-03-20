NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde "Huzur 51 Niğde 6" adlı asayiş uygulaması yapıldı.

İl merkezinde 6 noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerler, park ve bahçeler denetlendi. Sabit nokta yol kenarlarında polis ekiplerince araba kontrolleri yapıldı, şüphelilerin Genel Bilgi Taraması sorgulandı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 4 nolu arama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu düzeninin ve asayişin sağlanması ve Niğdeli vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek amacıyla başlatılan uygulamanın altıncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Niğde 51 Huzur 6" uygulamasında suç ve suçlularla mücadele, suçun önlenmesi suç işleme niyetinde olanların caydırılmasında Niğde'yi 6 bölgeye ayırdıklarını anlatan Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu 6 ana bölgede 350 personelle uygulama yapıyoruz. Bu 6 uygulama noktasının haricinde 8 de sabit noktada kara yollarıyla şehre giriş noktalarında Niğde merkezin tamamında hakimiyet sağlayacak şekilde 8 sabit uygulama noktası oluşturduk. İl Emniyet Müdürlüğü olarak Niğdeli vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak için 7/24 saat vatandaşlarımızın emrindeyiz.

Suça tevessül edebilecek suç işleme niyetinde olanlar nerede olurlarsa olsunlar nerede gizlenirlerse gizlensinler onları bulundukları yerden çıkartıp adalete teslim etme noktasında son derece kararlıyız. Vatandaşımızın huzurunu güvenini onları rahatsız edebilecek herhangi bir tacize, suça asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.

Uygulamamız 350 personelle Niğde'nin tamamına ve tüm alana hakim olacak şekilde planlandı, umuma açık kafeler de dahil olmak üzere yabancı şahıslar da dahil olmak üzere çok geniş çaplı ve çok amaçlı bir uygulamamız. Şu anda sınır ötesinde Suriye bölgesinde devam etmekte olan TSK başarıyla sürdürdüğü gurur kaynağımız olan Zeytin Dalı Harekatı icra ediyoruz. Aynı zamanda olası tehdit algılarını bertaraf etmek amacıyla bu uygulamaları devam ettiriyoruz, bundan sonrada devam edecek."