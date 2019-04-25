Hüyük'te şehitler için fidan dikildi

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, şehitler için düzenlenen etkinlikte çok sayıda orman fidanı toprakla buluştu.



Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi'nde 3. Şehitler Hatıra Ormanı Fidan Dikme Etkinliği gerçekleştirildi.



Hüyük Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği’nin de destek verdiği etkinlikte, şehitler hatıra ormanında çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.



Şehitler için dua edilmesiyle başlayan programda, katılımcılar daha önceki etkinliklerde dikilen fidanlara bakım gerçekleştirirken yeni dikilen fidanlara ise can suyu verdi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, programda Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'e bir plaket verdi.



Etkinliğe, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Eşrefoğlu ve Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, İmrenler Mahallesi Muhtarı Fadime Açıkbaş, kurum müdürleri, yurt personeli ve üniversite öğrencileri ile mahalle sakinleri katıldı.

