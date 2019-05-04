KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde, "hoşgeldin ya şeh-i ramazan" konulu resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu, açılan teknoloji tasarım sergisinde el emeği, göz nuru çalışmalar gözler önüne serildi.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu tarafından ilçedeki ilkokul ve 3. ve 4.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen "hoşgeldin ya şehr-i ramazan" konulu resim yarışması sona erdi.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere düzenlenen törende ödülleri ilçe Müftüsü Abdullah Yaman tarafından verildi. Yalman, ramazan ayının rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, dereceye giren isimleri kutladı.

Törende, ayrıca açılan teknoloji tasarım sergisinde öğrencilerin teknoloji tasarım derslerinde yıl içerisinde el emeği göz nuru dökerek hazırladığı eserler de halkın beğenisine sunuldu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, şube müdürleri Kenan ;Çağlıyan, Ahmet Atik, daire amirleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.