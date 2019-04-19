Hüyüklü kız voleybolcuların final sevinci

KONYA (AA) - Hüyük Yunus Emre Gençlik ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı'nın Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları'nda tur atlayarak finallere yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı.

Kulüp Başkanı Halil Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Nevşehir'deki müsabakalarda gösterdiği başarıdan ötürü midi kız voleybol takımının Kocaeli'nde 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettiğini belirterek, "Takımımız, bu sonuç ile birlikte Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında yer almıştır." dedi.

Koç ayrıca, elde edilen başarıda kendilerini destekleyen Beyşehir Kaymakamı ve Hüyük Kaymakam Vekili Yusuf Özdemir ile Hüyük belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Takım Antrenörü Hasan Demirel de, 261 öğrencinin bulunduğu taşımalı eğitim veren okulda 48 kız öğrencinin 7'sinden bir midi kız voleybol takımı oluşturduklarını belirterek, "Velilerimizde hep bizim yanımızda oldular ve desteklediler. Sporcularımız hep fedakarlık yaptı ve voleybolu sahiplendi. Doğru tekniklerle düzenli şekilde çalışınca da başarı kaçınılmaz oldu. Önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz." dedi.



