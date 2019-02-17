Hüseyin Öztürk, şiirleriyle Akşehirlilerle buluştu

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şiir dinletisi programı kapsamında 15 Temmuz gazisi Hüseyin Öztürk, Akşehirlilerle buluştu.

Kendi yazdığı şiirler ile önemli şairlerin eserlerinden okuyan Hüseyin Öztürk, Akşehir Kültür Merkezi’ndeki performansı ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Programın sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya tarafından kendisine bir plaket takdim edilen Hüseyin Öztürk, programın gerçekleşmesinde emeği geçen Akkaya ve Akşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Öztürk, programında Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya için yazdığı bir şiiri de seslendirdi.

Programa; İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

