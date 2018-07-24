Huğlu'da 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde, amatör ligde mücadele veren Huğluspor Futbol Kulübü yönetimi tarafından düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Huğluspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesi halı sahasında gerçekleştirilen turnuvanın bu yıl ikincisini organize ettiklerini söyledi.

Turnuvaya 14 takımının katıldığını belirten Sandal, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuvayla 15 Temmuz şehitlerimizi daima hatırlamış olacağız. Ayrıca, gençleri kötü alışkanlıklar yerine spora yönlendirmek istiyoruz. Turnuvaya, Beyşehir merkezin yanı sıra, Üzümlü ve Gencek mahallelerimizden de olmak üzere 14 takım katılıyor. Fair play eşliğinde güzel bir turnuva geçmesini diliyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz." diye konuştu.