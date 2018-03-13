Hubble, Perse Takımyıldızı'ndaki

ANKARA (AA) - Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi yakınında bir "kalıntı galaksi" görüntüledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Samanyolu Galaksisi'nden 220 milyon ışık yılı uzakta, Perse Takımyıldızı'nda bulunan "NGC 1277" adlı galaksinin Hubble'ın bugüne dek görüntülediği Dünya'ya en yakın kalıntı galaksi olduğu belirtildi.

Günümüzden 10 milyar önce patlama sonucu oluştuğu ifade edilen galaksinin Samanyolu'ndan bin kat daha hızlı yıldız üretirken bilinmeyen bir sebeple canlılığını yitirdiği, giderek sönmeye başladığı ve bugünkü mercek biçimli solgun halini aldığı kaydedildi.

Hubble daha önce de evrenin oluşumunun erken dönemlerine ait ölü ve solgun galaksiler görüntülemişti ancak bunlar Dünya'dan uzaklıkları nedeniyle, teleskobun derin uzay kamerasına küçük kırmızı lekeler halinde yansıyordu. NGC 1277'nin Dünya'ya yakın olması gökbilimcilere daha detaylı inceleme yapma olanağı sağlayacak.

Bilim adamları Samanyolu Galaksisi'nin dörtte biri büyüklüğünde olduğu halde ondan iki kat fazla yıldız barındıran galaksinin zaman içinde gelişiminin sekteye uğradığını, rüzgar gülü biçimli masif bir galaksiye dönüşecekken artık içinde daha fazla malzeme toplayamadığı için solmaya başladığına dikkat çekti.

NGC 1277 ilk kez 1875 yılında İrlandalı gök bilimci Lawrence Parsons tarafından keşfedilmişti.

Hubble'ın bulgusunun detayları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Emre Aytekin