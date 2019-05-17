Huawei'den yapay zeka destekli veritabanı altyapısı

İSTANBUL (AA) - Huawei, yapay zeka desteği ile tasarlanan AI-Native veritabanı GaussDB'yi ve yüksek performanslı depolama sistemi FusionStorage 8.0'ı tanıttı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok farklı senaryo özelindeki yapay zeka stratejisini 2018'de açıklayan Huawei, yine yapay zeka desteği ile tasarlanan AI-Native veritabanı GaussDB ve yüksek performanslı depolama sistemi FusionStorage 8.0 ile veri altyapısını yeniden tanımlıyor.

Yapay zeka destekli bilgi işlem gücüne, algoritmalara ve veritabanına yönelik yatırımlarına devam eden şirket, akıllı bir dünya inşa etmeye amacıyla bilgi teknolojileri altyapısı ve akıllı cihazların gelişimine odaklanmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Bilişim Stratejileri Pazarlama Birimi Başkanı David Wang, insanlığın akıllı dünya çağına girdiğini, verilerin yenilikçi üretim unsurları olmanın yanı sıra, üretkenliği artırmak açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Heterojen, akıllı ve birleştirilmiş veritabanlarının, finans, kamu ve telekomünikasyon endüstrilerinin temeli haline geleceğini ifade eden Wang, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli lokal veritabanı GaussDB, Huawei CLOUD'un yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacak ve x86, ARM, GPU ve NPU algoritmalarını içeren, akıllı hesaplamanın gücünü tamamen ortaya çıkaracak. Yapay zeka stratejimizi ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu amaçla bilgi işlem ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında; iş ortaklarımızla birlikte, daha akıllı bir dünyaya doğru yol almaya devam edeceğiz. Huawei, müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte açıklık, işbirliği ve ortak başarı ilkeleri ekseninde bir veri endüstrisi ekosistemi inşa ederek, akıllı endüstrileri ilerletme konusunda son derece kararlıdır.”

- Açıklık, iş birliği ve ortak başarıya odaklı bir endüstri ekosistemi





FusionStorage 8.0, aynı anda blok, dosya, nesne ve Hadoop Dosya Sistemi (HDFS) protokollerini destekleyerek tek bir depolama sisteminin tüm veri merkezini yönetmesini sağlıyor. Sistem, yapay zekayı; kaynak planlaması ve hizmet sunumundan sistem optimizasyonuna, risk tahminine ve hata konumuna kadar tüm depolama yönetimi entegre ediyor.



Huawei, veri altyapısını bilgi işlem, depolama ve veri işleme özelinde yeniden tanımladı. Şirket, bilgi işlem gücünü daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için bu teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor. Huawei Global Industry Vision (GIV), küresel veri hacminin 2018’de 32,5 ZB’den 2025’te 180 ZB’ye yükseleceğini öngörüyor. Bu kapsamda şirket, depolama mimarisini yeniden tanımlayarak, depolama verimliliğini artırmaya ve akıllı depolamanın gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Huawei'nin GaussDB ve FusionInsight büyük veri çözümleri, 60 ülke ve bölgede, 1.500'den fazla müşteri tarafından tercih edildi. Bu iki çözüm ayrıca 500'den fazla iş ortağı tarafından benimsendi ve finans, telekomünikasyon, kamu, enerji, sağlık, üretim ve ulaşım gibi sektörlerde yaygın olarak kullanıldı. Huawei CLOUD, bulutta veri ambarı hizmetleri de dahil olmak üzere, 13 farklı veritabanı hizmeti başlattırken, Huawei FusionStorage, IDC'nin 2018'deki yazılım tanımlı depolama pazar payı raporuna göre pazar lideri oldu.