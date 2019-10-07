Hollanda'da koalisyon hükümeti Mecliste çoğunluğu kaybetti

AMSTERDAM (AA) - Hollanda medyasındaki haberlere göre, Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Wybren van Haga'nın iki hafta önce partiden ihraç edildikten sonra, bugün bağımsız olarak devam etme kararı aldığı belirtildi.

Buna göre, 150 sandalyeli Mecliste 76 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) partilerinin sandalye sayısı 75'e düştü.

Koalisyon hükümetinin çoğunluğu yakalamak için bir partiyle daha uzlaşmaya gitmesi gerekiyor.

VVD partisi, iki hafta önce van Haga'yı "ticari faaliyetleriyle ilgili yaptıkları anlaşmaları ihlal ettiği" gerekçesiyle ihraç etmişti.